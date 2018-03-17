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Polisten kaçan hırsız, havuza düşünce yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan 100 bin lira çalan 2 kişiden cezaevi firarisi M.D., polisten kaçarken bir otelin havuzuna düşünce yakalandı.

Polisten kaçan hırsız, havuza düşünce yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan 100 bin lira çalan 2 kişiden cezaevi firarisi M.D., polisten kaçarken bir otelin havuzuna düşünce yakalandı.
Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonundaki kasadan, geçen hafta yaklaşık 100 bin lira çalındı. Hırsızlığın ardından polis, özel bir ekip kurdu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülenen, ancak plakası tespit edilemeyen beyaz otomobilin peşine düşen polis, 4 gün boyunca onlarca aynı marka ve model aracı inceledi. Son olarak ekipler, geçen perşembe akşamı içinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurmak istedi ancak ihtara uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, aracı terk edip, koşarak kaçmaya başladı. Bir otelin bahçesine giren şüphelilerden M.D., bir anda kendini tesisin havuzunda buldu. Polislerce havuzdan çıkarılan M.D. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada akaryakıt istasyonunda çalınan paranın büyük bölümü bulundu.
CEZAEVİ FİRARİSİ
Güvenlik soruşturması yapılan M.D. hakkında, Bursa'da işlediği cinsel suç nedeniyle 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, cezaevinden infaz koruma memuru kıyafeti giyerek kaçtığı ortaya çıktı. M.D.'nin sorgulanmasıyla, kimliği açıklanmayan arkadaşıyla hırsızlık için uzun süre hazırlık yaptıkları, işletmenin içinde ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntü açılarına girmemek için çok detaylı plan yaptıkları ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., tutuklandı.
Kimliği belirlenen suç ortağının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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