Polisten kaçan İranlı’nın çarptığı otomobildeki genç öldü (2)

VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, polisin 'Dur' ikazına uymayan ve 1 kişinin ölümüne neden olan İranlı sürücünün karıştığı olayla ilgili açıklamada bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların tespiti amacıyla çalışma yapıldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:
"Olayda bir gencimiz hayatını kaybetti. İran uyruklu yaralı şahsın tedavisi ise devam etmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Hamed Esmaeıllou isimli şahsın kullanmış olduğu 63 FL 458 plakalı araçta yapılan aramada, araç içerisinde bulunan 2 ayrı siyah naylon poşet içerisinde 76 paket halinde preslenmiş şekilde 31 kilo 169 gram eroin maddesi elde edilmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon liradır. Araç içerisinde ayrıca İran uyruklu Ahad Vatandoust isimli şahsa ait ayrıca bir adet pasaport daha bulunmuştur."
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