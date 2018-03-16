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Polisten kaçan şüpheli ikinci kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Antalya’da çeşitli suçlardan 8 ayrı aranma kaydı bulunan şüpheli polisten kaçarken 2’nci kattan atlayarak yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Polisten kaçan şüpheli ikinci kattan atladı

Antalya’da çeşitli suçlardan 8 ayrı aranma kaydı bulunan şüpheli polisten kaçarken 2’nci kattan atlayarak yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında çeşitli suçlardan 8 ayrı aranma ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.’nin (24) bulunduğu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Kapıyı açınca polisleri gören F.D. hemen kapıyı kapatıp balkona kaçtı. Balkondan pencere önündeki sundurmaya inen F.D, yan bina altındaki iş yerinin çatısına atladı. Kırılan çatıdan zemine düşen F.D. acı içinde kaçmaya devam etti. Şüpheli F.D. saklandığı bir apartmanın bahçesinde polisler tarafından yakalandı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan şüpheli ikinci kattan atladı

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