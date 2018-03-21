HABER

Polisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

BASIN Ekspres yolunda polisten kaçan şüpheliler yolu birbirine kattı.

Polisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattı

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) BASIN Ekspres yolunda polisten kaçan şüpheliler yolu birbirine kattı. Çaldıkları lüks otomobille kaçan şüpheliler, 7 araca çarptı. Polis şüphelilerin arkasından ateş açtı.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS)'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri, "Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Polisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattıPolisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattıPolisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattıPolisten kaçan şüpheliler Basın Ekspres yolunu birbirine kattı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.