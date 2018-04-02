Polisten kaçan şüpheliler beton mikserine çarpınca yakalandı.

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtıkları otomobille beton mikserine çarpınca yakayı ele verdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratını aldıkları otomobili Kepez üstünde takibe aldı. İçerisinde iki kişi bulunan 34 ZB 132 plakalı otomobil, polisin tüm ikazlarına rağmen durmadı. Duraliler Kavşağından Çakırlar istikametine yönelen otomobil, Hürriyet Caddesine çıkarak hızla kaçmaya devam etti. Aracın kaçış güzergahına çok sayıda özel ve sivil ekip yönlendirildi. Göksu Deresi yakınında ara sokağa girmeye çalışan şüpheliler, beton mikserine çarparak durdu. Hava yastığının patladığı otomobilden çıkan şüphelilerden biri kaçarken, diğeri Yunus Timleri tarafından yakalandı. Ormanlık alana kaçan bir diğer şüphesi ise Yunus ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından otomobil otoparka çekildi.
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