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Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 18:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil yaşanan kovalama sonucu durduruldu.

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil yaşanan kovalama sonucu durduruldu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçtan atılan 1 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Toros Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 42 NU 905 plakalı otomobile şüphe üzerine dur ihtarında bulunuldu. Sürücünün kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri tarafından takip başlatıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil Orhaniye Mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan Fevzi P. (33), Seda K. (36) ve Emrah A. (27) etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi bulan polis, şüphelilerin kovalamaca sırasında araçtan attığı 1 adet silah, silaha ait 5 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu madde de yapılan arama sonucu bulunarak el konuldu. Olay sonrası otomobil oto parka çekilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere geceyi emniyette geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Seda K. ile Emrah A. tutuklanırken, Fevzi P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

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