HABER

Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Adana’da polisten kaçtıktan sonra yakalanan şahsın üzerinden 500 gram toz esrar çıktı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama başlattı.

Adana’da polisten kaçtıktan sonra yakalanan şahsın üzerinden 500 gram toz esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi’nde polisler şüphelendikleri bir kişiyi kontrol etmek istedi. Ancak kaçan şüpheli kovalama sonrası yakalandı. Yasin Kandara (31) adlı kişinin üzerinde yapılan aramada 500 gram toz esrar ele geçirdi.
Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!
Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.