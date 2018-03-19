Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Adana’da polisten kaçtıktan sonra yakalanan şahsın üzerinden 500 gram toz esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi’nde polisler şüphelendikleri bir kişiyi kontrol etmek istedi. Ancak kaçan şüpheli kovalama sonrası yakalandı. Yasin Kandara (31) adlı kişinin üzerinde yapılan aramada 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.