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Polisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'DE, trafik ışıklarında mendil satan Suriyeli çocuklar, polisten kaçarak dehlize girdi.

Polisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)
KAĞITHANE'DE, trafik ışıklarında mendil satan Suriyeli çocuklar, polisten kaçarak dehlize girdi. Çocuklardan biri yarım metre yüksekliğindeki dehlizden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2 çocuk ise 100 metre uzaklıktaki rögardan çıkarak kaçtı.
Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları, sokağın risklerinden uzak tutmak ve mağdur olmalarını önlemek için hayata geçirilen Mobil Huzur Projesi kapmasında çalışan polisler, İmrahor Caddesi trafik ışıklarından mendil satan Suriyeli 4 çocuğu koruma altına almak istedi. Polisin geldiğini gören çocuklar, Sünnet Köprüsü yanındaki dehlize doğru kaçmaya başladı. Çocuklardan biri polis tarafından yakalanırken, 3 çocuk yarım metre yüksekliğindeki dehlizden içeri girdi. Polis ekipleri çocukların kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dehlize girerek çocukları aramaya başladı. Bir süre sonra isminin Muhammed olduğu öğrenilen çocuk itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Diğer 2 çocuğu arama çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat emekleyerek dehlizde arama yaptı. 2 çocuğun yüz metre ileride kapağı açık olan rögardan çıkarak kaçtığı öğrenildi.
Mobil Huzur Timleri 2 çocuğu Pendik'te bulunan mülteci kampına götürdü.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandıPolisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandıPolisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandıPolisten kaçan Suriyeli çocuklar dehlize saklandı

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