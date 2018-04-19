Polisten kaçan sürücü araçla takla attı

Aksaray’da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 BJ 110 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrasında otomobil sürücüsü 3 araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Araç içerisinden inerek kaçmak isteyen sürücü Mustafa T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa T.’nin (45) ehliyeti olmadığı gerekçesiyle kaçtığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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