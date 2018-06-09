HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 AAK 283 plakalı otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtuPolisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Mengen'de 2 ev, alev alev yandıMengen'de 2 ev, alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.