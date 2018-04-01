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Polisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ay önce polisten kaçarken iki ayağını birden kıran Fatih D.

Polisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ay önce polisten kaçarken iki ayağını birden kıran Fatih D. (28), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından farklı tarihlerde yine hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Serintepe Mahallesi'nde geçen 16 Aralık tarihinde inşaat malzemeleri satan işyerinin kasasından bin lira çalındı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli Fatih D.'nin Yörük Selim Mahallesi'nde saklandığı binaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Fatih D., polisleri görünce ikinci kattaki evin balkonunda atlayarak kaçmak istedi, ancak ayak topukları kırıldı. Polislerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede 2 ayağı alçıya alınan Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayakları kırık olduğu için tekerlekli sandalye ile götürülen Fatih D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İYİLEŞİNCE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Fatih D., iddiaya göre iyileştikten sonra hırsızlık yapmaya devam etti. 27 Ocak'ta oyalamak suretiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Fatih D., farklı tarihlerde bir kadının çantasından cep telefonunu, 2 ayrı işyerinden para ve cep telefonu ile bir işyerinden, cüzdandaki kimlikler ve GSM hattı ile cep telefonu çaldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliğini belirlediği Faith D.'yi şehir merkezinde yakaladı. Daha önce polisten kaçarken 2 ayağını birden kıran Fatih D., bu defa kaçamadı.
Hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Fatih D., sorgusunun ardından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Polisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındıPolisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındıPolisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındıPolisten kaçarken 2 ayağını kıran şüpheli, yine hırsızlıktan gözaltına alındı

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