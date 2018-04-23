Polisten kaçarken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde bazı suçlardan aranan bir kişi, polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hayvan hırsızlığı suçundan takip ettiği ve polisin de başka bir suça karıştığı iddiasıyla aradığı A.T.’nin bir evde kaldığı tespit edildi. Polis, şahsı almaya gittiğinde A.T.’nin yakınları polis ekiplerine taş atarak mukavemet etti. İddiaya göre olay sırasında bir polis memuru, üzerine gelen taşla yaralandı. A.T. ise koşarak kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirdi. Yaralı polis memuru Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, kalp krizi geçiren A.T. ise kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinden Konya’ya sevk edildi. A.T.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.