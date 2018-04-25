HABER

Polisten kaçmaya çalıştılar; iki iş yerini soydukları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki kişi yakalandı.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin kiralık araçla iki iş yerini soyup kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece Serdivan'da yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından araç durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar madeni para, gıda malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen Y.D. ve O.O.'nun kiraladıkları araçla yakalanmadan kısa bir süre önce iki iş yerini soydukları belirlendi. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerle birlikte olduğu tespit edilen H.S. de kısa sürede yakalandı. Soygun güvenlik kameralarına yansırken, 3 kişinin girdikleri iş yerinin kasasından para çalmaları görüntülendi.

Haklarında birçok suç kaydı bulunan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
Engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandıEngelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

Japonya yeni nesil avcı uçaklarına talip oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.