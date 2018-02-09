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Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus Uçar, yakalanınca ''Yabancı değiliz ağabey.

Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus Uçar, yakalanınca ''Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?'' diye sordu. 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen Uçar, gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş Mevkii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 CCV 64 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus Uçar otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında üç polis aracına çarpan Uçar, otomobiliyle çıkmaz sokağa girdiğinde bu kez polisin üzerine aracını sürmek istedi. Polis tarafından yakalanan ve 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Uçar, ''Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?'' diye sordu. Uçar, gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

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Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sorduPolisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sorduPolisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

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