Polisten küçük kız çocuklarına korkunç tuzak! Meslekten men edildi

15 Temmuz 2015 tarihinde Değirmenönü Mahallesi'nde, 19 Mayıs İlkokulu'ndan çıkan 8 yaşındaki bir kız öğrencinin yanına yaklaşan polis memuru Erkan Gürbüz, iddiaya göre, kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp, yakındaki bir binanın apartman boşluğuna götürerek elle taciz etti. Bu sırada apartmanın üst katından sesler gelmesi üzerine Erkan Gürbüz, olay yerinden kaçtı.

5 KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ



Kız öğrencinin olayı anlattığı annesi, durumu polise bildirdi. Polis, pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan çocuğun verdiği eşkalden yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taciz olayından bir saat kadar sonra Erkan Gürbüz, Topraklık Mahallesi'nde yakalandı. Güney İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu belirlenen Erkan Gürbüz, polisteki sorgusunda susma hakkını kullandı. Polis, Denizli il merkezindeki yaşanan çeşitli tarihlerdeki 6 kız çocuğuna cinsel taciz olayının mağdurunun verdiği ifadelerdeki eşkalin Erkan Gündüz ile uyduğu ve hepsine de kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıttığını belirledi.