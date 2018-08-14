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Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicileri 'dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para' konularında bilgilendirdi.

Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi besicileri 'dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para' konularında bilgilendirdi.
Kurban Bayramı öncesi 'dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para' olaylarına karşı önlemlerini artıran Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Aşkale yolu üzerindeki Erzurum Hayvan Pazarı'na gitti. Ekipler burada besicilere broşür dağıtıp, bilgilendirmede bulundu. Besiciler, uygulama nedeniyle polislere teşekkür etti.
'YA GÜNEŞ YOKSA?'
Polislerden biri, güneşe tuturak paranın sahte olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğini anlatırken, bir vatandaş, "Güneş yoksa ne yapacağız?" diye sordu. Bunun üzerine polis memuru, "Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri de banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmamasına dikkat etmelisiniz. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere, yazılarda kabartma baskı bulunur" dedi.

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Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısıPolisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısıPolisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

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