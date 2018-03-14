HABER

Polisten nefes kesen operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde bir balıkçının öldürülmesi ile ilgili aranan 2 şüpheli, Balıkesir’de polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.Edirne’nin Enez ilçesinde limanda balık lokantası işleten Halil Çayır’ı bir tartışma sonucu bıçakla öldürdükleri şüphesiyle aranan 2 kişi, Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Polisten nefes kesen operasyon

Edirne’nin Enez ilçesinde bir balıkçının öldürülmesi ile ilgili aranan 2 şüpheli, Balıkesir’de polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.
Edirne’nin Enez ilçesinde limanda balık lokantası işleten Halil Çayır’ı bir tartışma sonucu bıçakla öldürdükleri şüphesiyle aranan 2 kişi, Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, aileleri de takibe alarak, şüphelilerin izini sürdü. Araçla Balıkesir’e geldikleri öğrenilen D.B. (25) ve T.Ç. (22), polisin nefes kesen kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Zanlılar D.B. (25) ve T.C (22), Balıkesir’deki işlemlerinin ardından Edirne’ye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten nefes kesen operasyon

Polisten nefes kesen operasyon

Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde kaçak içki ve sigara ele geçti

Yolcu otobüsünde kaçak içki ve sigara ele geçti

Bilecik'te, 7,3 milyon liralık kobra yılanı zehri ele geçirildi 

Bilecik'te, 7,3 milyon liralık kobra yılanı zehri ele geçirildi 

Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

Birlikler, Afrin tepelerine konuşlandı

Misafir ettiği kadın, evini soydu

Misafir ettiği kadın, evini soydu

Otomobilde 4,5 kilo eroin ele geçti

Otomobilde 4,5 kilo eroin ele geçti

Avanos’ta 10 araca 5 bin 388 lira para cezası kesildi

Avanos’ta 10 araca 5 bin 388 lira para cezası kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.