Polisten nefes kesen operasyon

Edirne’nin Enez ilçesinde bir balıkçının öldürülmesi ile ilgili aranan 2 şüpheli, Balıkesir’de polisin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

Edirne’nin Enez ilçesinde limanda balık lokantası işleten Halil Çayır’ı bir tartışma sonucu bıçakla öldürdükleri şüphesiyle aranan 2 kişi, Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, aileleri de takibe alarak, şüphelilerin izini sürdü. Araçla Balıkesir’e geldikleri öğrenilen D.B. (25) ve T.Ç. (22), polisin nefes kesen kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Zanlılar D.B. (25) ve T.C (22), Balıkesir’deki işlemlerinin ardından Edirne’ye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.