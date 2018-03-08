Polisten okul çevresi ve metruk binalara şok denetim

Isparta’da polis ekipleri, madde bağımlılığı ve asayiş olaylarının önlenmesi konusunda okul çevrelerinde bulunan şüpheli şahısları kontrol ederken metruk binalar ve inşaatlar şok baskınlarla didik didik arandı.

Isparta’da öğrencilerin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi ile asayiş konularında önleyici tedbir çalışmaları yapıldı. Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi çevresi ile yakın bölgelerdeki inşaat ve metruk binalarda görülen şüpheli şahıslar ve okul dışındaki kişilere yönelik şok baskınlar gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama kapsamında şüpheli şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçilirken, şahısların bulunduğu bölgeler de didik didik arandı. Isparta polisi tarafından yapılan geniş çaplı denetim ve baskınların, zaman zaman il genelinde devam edeceği kaydedildi.