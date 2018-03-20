Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız 6 adet tabanca, 8 adet tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, Ruhsatsız 6 adet tabanca, ruhsatsız 8 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet fişek, 14 adet boş kovan ve 22 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.