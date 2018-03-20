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Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız 6 adet tabanca, 8 adet tüfek ele geçirildi.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız 6 adet tabanca, 8 adet tüfek ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, Ruhsatsız 6 adet tabanca, ruhsatsız 8 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet fişek, 14 adet boş kovan ve 22 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

Polisten, ruhsatsız tabanca operasyonu

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