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Polisten sarma sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:14 | Son Güncelleme

Düzce’nin Çilimli ilçesinde polisin bir iş yerine yaptığı baskında 4 adet sarma dolu sigara paket ile 600 dal sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir öğrencinin üzerinden sarılmış sigara çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrencinin sigaraları temin ettiği Ş.O.’ya ait iş yerine baskın düzenledi.

Polisten sarma sigara operasyonu

Düzce’nin Çilimli ilçesinde polisin bir iş yerine yaptığı baskında 4 adet sarma dolu sigara paket ile 600 dal sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir öğrencinin üzerinden sarılmış sigara çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrencinin sigaraları temin ettiği Ş.O.’ya ait iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 349 adet boş sigara paketi, 4 adet sarma dolu paket, 600 dal sigara ele geçirildi.

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