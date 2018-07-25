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Polisten Suriyeli esnafa, 'Çocuklarınıza sahip çıkın' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Toplum Destekli Polisler, kentte faaliyet gösteren Suriyeli esnafa, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı seminer verdi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de Toplum Destekli Polisler, kentte faaliyet gösteren Suriyeli esnafa, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı seminer verdi. Seminerde esnafa iş yerlerine güvenlik kamerası takmaları tavsiyesinde bulunulurken, 'Çocuklarınıza sahip çıkın' uyarısı da yapıldı.

Kayseri'de sayıları artan Suriyeli esnafa yönelik Emniyet Müdürlüğü eğitim semineri düzenledi. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde Suriyeli esnaf, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları konusunda uyarıldı.

'İŞ YERLERİNİZE KAMERA TAKTIRIN'

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Memuru Mesut Eroğlu, tercüman eşliğinde esnafı bilgilendirdi. Eroğlu, Suriyeli esnafa iş yerlerine güvenlik kamerası takmaları konusunda tavsiyede bulundu. Eroğlu, "Olası bir hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında kamera sistemi işi kolaylaştırıyor. Hırsızları tespit edip, daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle önemli bir konu. İş yerlerinize mutlaka kamera sistemi taktırın. Bunu önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARINIZ TANIMADIKLARI İNSANLARDAN HEDİYE ALMASIN'

Eroğlu konuşmasında ayrıca Suriyeli esnafa 'Çocuklarınıza sahip çıkın' uyarısında da bulundu. Eroğlu, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Tanımadıkları insanlarla konuşmasınlar. Tanımadıkları insanlardan hediye almasınlar. Bir de evlerinden fazla uzaklarda oyun oynamasınlar, evlerinden uzaklaşmasındalar" ifadelerini kullandı. Seminerde katılımcılara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yapılması gerekenlerin yer aldığı broşürler de dağıtıldı.

'AMAÇ MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMEK'

Seminerle ilgili bilgi veren polis memuru Mesut Eroğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bu kez de merkez Melikgazi ilçemize bağlı Küçük Mustafa ve Çorakçılar mahallelerindeki Suriyeli esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı yaptık. Amacımız hırsızlık ve dolandırıcılık olayları ile ilgili ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önlemek.Tercüman eşliğinde bu çerçevede katılımcılara bilgi verdik" diye konuştu.

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