Polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu operasyonunda B.K. isimli şahıs 3 bin 579 adet uyuşturucu madde etkisi yapan haplarla birlikte ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Balıkesir ve ilçelerinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak Balıkesir’e İstanbul ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde etkisi yapan Lyrica ve Regapen isimli haplardan getireceği bilgisini aldıkları B.K. isimli şahsı aracıyla birlikte nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 bin 291 adet Lyrica, bin 288 adet Regapen hap olmak üzere toplamda 3 bin 579 adet uyuşturucu madde etkisi yapan reçetesiz hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. isimli şahıs ile araçta bulunan ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Tunus uyruklu N.J.Y.’nin sorgusu sürüyor.
Ermenistan'dan skandal karar
Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum