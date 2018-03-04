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Polonya’da çöken binada ölü sayısı artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Polonya’nın Poznan şehrinde doğalgaz patlaması sebebiyle çöken binada ölü sayısı 4’e yükseldi.Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bu sabah bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Polonya’nın Poznan şehrinde doğalgaz patlaması sebebiyle çöken binada ölü sayısı 4’e yükseldi.
Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bu sabah bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Olayda yaralananların sayısının ise 21 olduğu ifade edildi. 28 Czerwca 1956 sokakta meydana gelen patlamada 4 katlı bina çökmüştü. Olay yerinde itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini belirten yetkililer, köpekler ve özel ekipmanlar eşliğinde arama-kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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