Polonyalı kadın turist hastane terasından ölüme atladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı Anna Krystyna D. (38), tedavi için gittiği 4 katlı özel bir hastanenin terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Alanya'da tatil yapan Anna Krystyna D., iddiaya göre, önceki gece alkol aldı. Kendisini iyi hissetmediği için ilçedeki özel bir hastaneye giden Anna Krystyna D., henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın terasına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Anna Krystyna D.'ye hastane personeli müdahale etti, ancak kadın turist kurtarılamadı.

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından Anna Krystyna D.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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