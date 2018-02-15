Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, pompalı tüfeğini temizleyen Hasan Ay (30) kazayla silahın ateş alması sonucu kendini bacağından vurdu. Yaralanan Ay tedaviye alındı.
Olay akşam saatlerinde, Adapazarı'nda bir iş merkezindeki kuaför dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Hasan Ay pompalı tüfeğini temizlerken silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Hasan Ay'ın bacağına isabet etti. İş yerine gelen 112 Acil ekibi Hasan Ay'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ay tedaviye alındı.
Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.
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