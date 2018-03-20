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Pompalı tüfek ve palalı market soygunu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde girdikleri markette çalışanları pompalı tüfek ve palayla tehdit edip, havaya ateş açarak 2 bin 500 lirayı alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı.

Pompalı tüfek ve palalı market soygunu kamerada

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde girdikleri markette çalışanları pompalı tüfek ve palayla tehdit edip, havaya ateş açarak 2 bin 500 lirayı alıp kaçan 2 şüpheli, yakalandı. Marketteki korku dolu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızıltepe ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde kar maskeli iki kişi, ellerinde pompalı tüfek ve palayla bir markete zincirinin şubesine girdi. İçeride bir el havaya ateş eden soyguncular, çalışanları tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanların 3 kasayı boşaltıp bir poşete doldurduğu paraları alan soyguncular, geldikleri araçla kaçtı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Müşterilerin ve çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Plakası tespit edilen araç, yediemin otoparkına terk edilmiş olarak buldu. Araçın kiralık olduğunu saptayan ekipler, oto kiralama firmasıyla iletişime geçti. Kiralayan kişiden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin E.D. ve A.A. olduğunu saptadı. Şüphellier, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte soygunda kullandıkları pompalı tüfek ve pala ile marketten aldıkları 2 bin 500 lira da ele geçirildi.
Soyguncuların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Pompalı tüfek ve palalı market soygunu kameradaPompalı tüfek ve palalı market soygunu kameradaPompalı tüfek ve palalı market soygunu kameradaPompalı tüfek ve palalı market soygunu kamerada

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