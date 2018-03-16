Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Murat Gök'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ



Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.