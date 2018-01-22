Pompalı tüfekle çocuklarını 6 saat rehin aldı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) BURSA'da kıskandığı eşi Gülüşan Ö. (34) ile tartışan Hamza Ö. (38) 2 çocuğunu pompalı av tüfeğiyle rehin aldı. Aralarında keskin nişancıların da bulunduğu Özel Harekat polisleri evin etrafını sardı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ikna etmesi üzerine 6 saat sonra çocuklarını serbest bırakan Hamza Ö., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Emek Polis Merkezi'ne gelen Gülüşan Ö. eşi Hamza Ö. ile aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını anlatırken 6 yaşındaki Asya ve 9 yaşındaki Sara isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfek ile rehin aldığını, evden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Kısa sürede eve giden polis ekipleri çocukları bırakıp teslim olmasını söyledikleri Hamza Ö. elindeki pompalı tüfek ile bir el ateş ederek çocukları ve kendisini öldüreceğini söyledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Aralarında keskin nişancıların da bulunduğu Özel Harekat Polisleri evin içini gören çevredeki binalara çıkarak önlem aldı. Müzakere ekibi ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından 6 saat boyunca ikna edilmek istenen Hamza Ö. "çocuklarımı öldürüp kendimde intihar edeceğim” dedi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak. "1 yıldır işsizmişsin sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin zarar görmeni istemiyoruz, çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız, önce silahını ve çocuklarını teslim et sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim” dedi. Bunun üzerine Hamza Ö. 6 saat süren eylemini sonlandırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Ö., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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