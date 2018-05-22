Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cihangir Ş. merkez Kömürcü köyünde, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O sırada civarda bulunan Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derebaşı, Mustafa Yılmaz ve Tacettin Derebaşı ile ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cihangir Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.

