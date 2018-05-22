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Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cihangir Ş. merkez Kömürcü köyünde, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O sırada civarda bulunan Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derebaşı, Mustafa Yılmaz ve Tacettin Derebaşı ile ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cihangir Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde pompalı tüfek silahlı saldırı

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