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Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 09:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kömürcü Köyü'nde Cihangir Ş., bilinmeyen bir nedenle pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derbaşı, Mustafa Yılmaz, Tacettin Derebaşı ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri Cihangir Ş.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin ise bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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