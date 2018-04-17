Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin Işık getirildi. Öldürülen Cihangir Işık'ın ailesinin ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Aylin Işık, olay günü yaşananları ağlayarak anlattı. 2012 yılında eşiyle kaçarak evlendiğini söyleyen Aylin Işık, evliliğinin ilk günlerinden beri eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Eşinin problemli ve sinirli bir insan olduğunu belirten sanık Aylin Işık, "Belinde silahla gezerdi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordum, bir türlü beni bırakmıyordu. 'Senin benden ayrılman ölüm olur' diyordu. Korktum eşimden. Bu nedenle polise gidemedim" dedi. İki kez boşanma davası açtığını ancak eşinin kendisini ikna etmesi üzerine vazgeçtiğini de söyleyen Aylin Işık, olay günü eşinin eve alkollü gelip "Hani sen benden ayrılacaktın" diyerek küfür ettiğini söyledi.

"BİR ANDA SİLAH PATLADI"



Aylin Işık, olayı şöyle anlattı:

"Ağlamaya başladım, yalvardım. Anneme, kardeşlerime tecavüz edeceğini söyledi. Saçımı çekti. 'Ben yapacağımı burada da yaparım dedi. Oğlum uyandı yanımıza geldi, ona da küfür etti. 'Aylin buraya gel' dedi. Yatak odasından beni çağırdı. Üç kere çağırdı beni. Ben gitmeyince kendi beni alıp odaya götürdü. Yatağa yatmamı istedi. Dolabın üzerinde duran silahı aldı. Beni öldüreceğini söyledi. Konuşarak kendisini ikna etmeye çalıştım. Bana, 'Geç kaldın' dedi. Küfür etmeye devam etti. Silah onun sağ elinde duruyordu. Çeneme dayadı. 'Nerenden vurayım?' dedi. Ben de yalvardım, yapma dedim. Daha sonra silahı yüzüme tutup üzerime sallamaya başladı. Bir an elimle silahı ittirdim. Yüzümden uzaklaştırdım. İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı birkaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı. Cihangir yan tarafa doğru yatağa devrildi. Oğlumun bağırmasıyla kendime geldim.Çocuğumun eşyalarını alıp evden çıktım."