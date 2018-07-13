Pompalı tüfekle evinde öldürüldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Aydın Kök (28), hayatını kaybetti. Polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Arsuz ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün, kafe işleten S.A. ile tartışan Aydın Kök, dün gece geç saatlerde evinde oturduğu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Kalbinden yaralanan Aydın Kök, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili olarak, şüpheli S.A. ile 2 kişiyi gözaltına aldı. Aydın Kök'ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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