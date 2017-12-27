HABER

Pompalı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 13:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı, pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan iki katlı evin giriş katında yaşandı. İddiaya göre, 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı odada yalnız bulunduğu sırada pompalı tüfeği başına dayayıp tetiği çekti. Bir süredir birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadın, silah sesi üzerine Çalışçı'nın bulunduğu odaya girdi. Kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Çalışcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede inceleme yapıp, delil topladı. Çalışcı'ın borçları olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Özel hastanedeki kız öğrencilere tuzak!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.