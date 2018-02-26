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Pompalı tüfekle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ. (44), evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ., evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi. Silah sesi duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Müslüm İ.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlenen Müslüm İ.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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