Pompalı tüfekle intihar etti

İsmail ÇETİNTAŞ/TARAKLI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, 2 çocuk babası Yusuf Ç. (46), çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Taraklı İçdedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yusuf Ç., çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde Yusuf Ç.'yi kanlar içerisinde görünce 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Yusuf Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yusuf Ç., Geyve Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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