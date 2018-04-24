Pompalı tüfekle intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Muammer K. (45), evinde pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.
Kula'da evli ve 3 çocuk babası çiftçi Muammer K., bugün saat 08.00 sıralarında, Sarnıç Mahallesi'ndeki evinde, göğsüne dayadığı pompalı tüfeğin tetiğini çekti. Silah sesine koşan yakınları, Muammer K.'yi kanlar içinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine karşın Muammer K., yaşamını yitirdi.
Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Muammer K.'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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