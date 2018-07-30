Pompalı tüfekle intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde Oğuz D. (24), bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu evinde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
Ailesiyle birlikte Hisar Mahallesi'nde yaşayan Oğuz D., arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra gece evine döndü. Henüz bilinmeyen bir nedenle bunalımda olduğu iddia edilen Oğuz D., bugün saat 05.00 sıralarında, evdeki pompalı tüfekle kafasına ateş etti. Silah sesini duyan ailesi, Oğuz D.'nin odasına girdiğinde, genci kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oğuz D.'nin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oğuz D.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Oğuz D.'nin askerden kısa bir süre önce geldiği ve işsiz olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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