Pompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de kahveye pompalı tüfekle açan çeşitli suçlardan sabıkalı A.M.V., 1'i ağır, 6 kişiyi yaraladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullanmak, gasp ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan A.M.V., pompalı tüfekle önüne geldiği kahveye rastgele ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan yaklaşık 30 kişiden T.K., A.C., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan T.K.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan A.M.V., polis ekipleri tarafından sabaha karşı kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

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