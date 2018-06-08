HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de kahveye pompalı tüfekle açan çeşitli suçlardan sabıkalı A.M.V., 1'i ağır, 6 kişiyi yaraladı.

Pompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de kahveye pompalı tüfekle açan çeşitli suçlardan sabıkalı A.M.V., 1'i ağır, 6 kişiyi yaraladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullanmak, gasp ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan A.M.V., pompalı tüfekle önüne geldiği kahveye rastgele ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan yaklaşık 30 kişiden T.K., A.C., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan T.K.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan A.M.V., polis ekipleri tarafından sabaha karşı kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Pompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladıPompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladıPompalı tüfekle kahveyi basıp, 6 kişiyi yaraladı

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Karnesini alıp, eve giderken kazada yaralandıKarnesini alıp, eve giderken kazada yaralandı
Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince başına gelmeyen kalmadıBankadan çektiği krediyi ödeyemeyince başına gelmeyen kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar

Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar

Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.