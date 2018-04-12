Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Bursa’da pompalı tüfekle caminin minaresine çıkan şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahsı 4 saatin sonunda müzakereci polis ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Camii’nde meydana geldi. Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.

Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine Özel Harekat Polisinin gelmesini istedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Olay yerine Polis Özel Harekat ekibi de sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatılara çıkan Özel Harekat Polisleri vatandaşların güvenliğini aldıktan sonra müzakereci polis minareye çıkan şahısla konuşmaya başladı. 4 saatin sonunda müzakereci polis tarafından ikna edilen şahıs önce bir sepetle fişek ve eşyaları indirdi, daha sonra pompalı tüfekle beraber minareden aşağı indi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan şahıs polis eşliğinde Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.