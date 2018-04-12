HABER

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 23:20 | Son Güncelleme

Bursa’da pompalı tüfekle caminin minaresine çıkan şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Bursa’da pompalı tüfekle caminin minaresine çıkan şahıs polis tarafından ikna edilerek indirildi. Vatandaşlara doğru ateş açan ve minareden cesedinin çıkacağını iddia eden şahsı 4 saatin sonunda müzakereci polis ikna ederek aşağı indirdi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Küba Camii’nde meydana geldi. Borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., pompalı tüfekle caminin minaresine çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden Murat Tahsin K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı.
Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, minarede eylemini sürdüren Murat Tahsin K. bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Minaredeki eylemci olay yerine Özel Harekat Polisinin gelmesini istedi.
Bursa Emniyet Müdürlüğünün özel ekiplerinin şahısla müzakere için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Olay yerine Polis Özel Harekat ekibi de sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çatılara çıkan Özel Harekat Polisleri vatandaşların güvenliğini aldıktan sonra müzakereci polis minareye çıkan şahısla konuşmaya başladı. 4 saatin sonunda müzakereci polis tarafından ikna edilen şahıs önce bir sepetle fişek ve eşyaları indirdi, daha sonra pompalı tüfekle beraber minareden aşağı indi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan şahıs polis eşliğinde Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

1 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
2 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
3 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
4 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
5 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
6 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
7 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
8 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
9 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
10 / 10

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi

Pompalı tüfekle minareye çıkan vatandaş 4 saat sonra ikna edilerek indirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.