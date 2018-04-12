Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (1)

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi. Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi'ndeki Kuba Camii'ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak" diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler panik yaşarken, polisin ikna çabaları sürüyor.
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