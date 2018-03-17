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Pompalı tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, Gökçen Bakırcılar (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı yaştaki Alişan D., tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Pompalı tüfekle öldürüldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, Gökçen Bakırcılar (40), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı yaştaki Alişan D., tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4’üncü Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gökçen Bakırcılar, arkadaşı Gökhan D.'nin kullandığı otomobille gezmeye çıktı. Bir süre sonra Gökhan D., evlerinin önünde kardeşi Alişan D.'yi görünce otomobili park etti. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Alişan D., evden aldığı pompalı tüfekle otomobilin ön koltuğunda oturan Gökçen Bakırcılar'a ateş açtı. Ağır yaralanan Bakırcırlar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde öldü.
Olaydan sonra kaçan Alişan D., bir süre sonra polisi telefonla arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Polis, Alişan D.'yi bulunduğu adreste gözaltına alarak, sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. Şüpheli, mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

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