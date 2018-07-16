HABER

Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 14 yaşındaki Zekiye Taklut, evlerinde bulunan babasına ait pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu.

Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 14 yaşındaki Zekiye Taklut, evlerinde bulunan babasına ait pompalı tüfekle oynarken kendini vurdu. Ağır yaralanan Taklut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 09.30 sıralarında, Larende Mahallesi 639 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre Zekiye Taklut evlerinde bulunan babasına ait av tüfeğini incelerken silah bir anda ateş aldı. Gögüs kısmından yaralanan Zekiye Taklut, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi ile odaya gelen yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Zekiye'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından Zekiye Taklut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Pompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldüPompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldüPompalı tüfekle oynarken kendini vuran Zekiye öldü

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Sagalassos'ta kazı sezonu başladıSagalassos'ta kazı sezonu başladı
Kopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldıKopan elektrik teline basan cankurtaran akıma kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.