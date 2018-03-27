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Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Dün gece Altınyaprak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.K.(21) pompalı tüfekle Yuvam 5.

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Dün gece Altınyaprak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.K.(21) pompalı tüfekle Yuvam 5. Sokak’ta rastgele ateş etti. Pompalı tüfekle ateş açan A.K. arkadaşı E.K.’nin(19) kullandığı elektrikli bisikletle olay yerinden birlikte kaçtı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler yaptıkları aramada kaçan şahısları Samsun-Sinop karayolu yeni hastane kavşağından Bafra istikametine seyir halindeyken önünü keserek yakaladı. Elektrikli bisikleti kullanan E.K. ve pompalı tüfekle ateş açan A.K. tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1.90 promil alkollü olan A.K. bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Elektrikli bisikleti kullanan E.K.’nin ise olayla ilgisi olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı.

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