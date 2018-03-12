Pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezini basıp, eski eşini yaralayan şahıs tutuklandı

Aydın’da boşandığı eşi ile oğlunun velayeti konusunda mahkemelik olduktan sonra, çalıştığı engelli rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basıp, eski eşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan ve 7 yaşında Y.B. isimli oğulları bulunan 38 yaşındaki E.B. ve 32 yaşındaki S.Y. 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından oğulları Y.B.’nin velayeti için anlaşamayınca mahkemelik oldu. Geçen hafta görülen ilk duruşmada mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi. Bu arada, anne S.Y. ise Aydın-İncirliova yolu üzerindeki Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde engelli çocuklara hizmet veren özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı. Ayrılan anne ve babanın velayet tartışmasının mahkemeden sonra da devam etmesinin ardından sinirlenen baba E.B. önceki gün elinde pompalı tüfekle oğlunu almak için ayrıldığı eşinin çalıştığı Kardeşköy Mahallesi Kazakkahvesi Sokak’taki özel engelli rehabilitasyon merkezine gitti. Oğlu Y.B., eğitim gören engelli çocuklar ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının yanında oğlunu vermek istemeyen eski eşi S.Y. ile tartışan baba E.B., elindeki pompalı tüfekle eski eşi S.Y.’ye ateş açtı. S.Y. kolundan ve bacağından yaralanıp yere düşerken, E.B. bir elinde pompalı tüfek olduğu halde oğlu Y.B.’yi diğer koluna alarak rehabilitasyon merkezinden ayrıldı ve kapıda bir taksiye binerek gitti. Gözü dönmüş babanın bir elinde 7 yaşındaki oğlu, diğer elinde ise pompalı tüfekle rehabilitasyon merkezinden ayrılma anındaki dehşet görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.B. sorgusunun ardından hakim karşısına çıktı. Mahkemede oğlunun kendisine gösterilmediğini ileri süren zanlı, olay günü de oğlunun kendisinden uzaklaştırılmaya çalışması üzerine böyle bir olaya giriştiğini söyledi. Mahkeme tarafından tutuklanan E.B. cezaevine konuldu.