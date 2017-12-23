HABER

Pompalı tüfekle yurdu basmıştı! O anne yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 16:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

Bursa'da yurtta kalan kızını kaçırırken pompalı tüfekle sitenin bahçesinde ateş eden anne yakalandı. Anneyi gizlendiği bir arkadaşının evinde gözaltına alan ekipler 10 yaşındaki kızını Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Valiliğine bağlı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kızı yurtta kalan T.M.(37), çocuğunu görmek için yurda geldi. Burada bir süre çocuğuyla oturan kadın, daha sonra kızını da yanına alarak sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı. Küçük kızı yurda gelirken kullandığı 16 EY 406 plakalı otomobile bindiren kadın, aracı çıkışa doğru sürmeye başladı. T.M., kapıda bekleyen güvenlik görevlilerinden kapıyı açmalarını istedi. Güvenlik görevlileri kapıyı açmayınca, otomobilde bulundurduğu pompalı tüfeği çıkararak, 'kapıyı açmazsanız herkesi vururum' diye bağırarak kapıya doğru ateş etti. T.M., kapı açılınca ortalıktan kayboldu.

Kadının gitmesinin ardından yurdun güvenlik görevlileri, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun silah zoruyla kaçırıldığına dair güvenlik güçlerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kadını ve kız çocuğunu bulmak için araştırma başlattı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri araştırmalarına gece boyunca devam etti. Gasp Büro dedektiflerinin bir çok adreste yaptığı kontrol neticesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirlenen T.M. gece yarısı kaçırdığı 10 yaşındaki kızı Z.T.M. ile birlikte yakalandı. T.M.'nin kaçarken kullandığı otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek bulundu. T.M. gözaltına alınırken 10 yaşındaki kızı Z.T.M. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa pompalı tüfek Sosyal Politikalar Müdürlüğü
Pompalı tüfekle yurdu basan anne 12 yaşındaki kızını kaçırdı!

Pompalı tüfekle yurdu basan anne 12 yaşındaki kızını kaçırdı!

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anne çocuğu niye birbirinden ayırıyorsunuz? Dua edin birilerini öldürmemiş. Şunlara bak öz kızını aldı diye kaçırıldı muamelesi görüyor kadın allah belanızı versin!
Diğer Haberler
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü sosyal medyayı salladı

Talihsizliğin böylesi görülmedi! Kurtarmak için seferber oldular

Talihsizliğin böylesi görülmedi! Kurtarmak için seferber oldular

Belediye otobüsünde iğrenç olay!

Belediye otobüsünde iğrenç olay!

'MİT'çiyim' diyen dolandırıcıya suçüstü!

'MİT'çiyim' diyen dolandırıcıya suçüstü!

Onlarca mezar kayboldu! Ürküten iddia

Onlarca mezar kayboldu! Ürküten iddia

23 yaşındaki gencin korkunç sonu!

23 yaşındaki gencin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.