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Pompalı tüfeklerle siteyi bastılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

PENDİK'TE maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi.

Pompalı tüfeklerle siteyi bastılar

İstanbul,(DHA)
PENDİK'TE maskeli grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında "kiracı" nedeniyle tartışma açıktı. Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi. Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalalayıp rast gelen ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.
Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayan karışan bir çoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Pompalı tüfeklerle siteyi bastılarPompalı tüfeklerle siteyi bastılarPompalı tüfeklerle siteyi bastılarPompalı tüfeklerle siteyi bastılar

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