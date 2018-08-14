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Pompalı tüfekli, bıçaklı yol verme kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ersan SAN / İstanbul,(DHA) ESENYURT'TA yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruklu, bıçaklı, pompalı tüfekli kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki aracın sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarından inerek bir birlerine saldırdı. Sürücülerden biri elinde bulunan bıçakla diğer sürücüyü hafif yaraladı. Aracında bulunan kadının ve çevrede bulunanların kavgayı ayırma çabalarına rağmen bıçaklı sürücü diğer aracın lastiklerini de patlattı. ARKA KOLTUKTAN POMPALI TÜFEK ALDI Çevrede bulunanlar da kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklı şoför bu kez aracının arka koltuğunda pompalı tüfek aldı. Ateş etmek istediği anda ise tüfek tutukluk yaptı. Bu kez sürücü tüfeği sopa gibi kullanarak diğer sürücüye vurmaya çalıştı. Bütün bunlara ise diğer sürücü yumrukla karşılık vermeye çalıştı. Çevrede bulunanlarının çabalarıyla sakinleştirilen sürücüler araçlarına binerek geri geri gitti ve olay yerinden ayrıldı.

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