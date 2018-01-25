Ponzi Arzu: 13 milyonum olsa 2 milyon lira öder, hapisten çıkardım

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA, İstanbul ve İzmir'de yüksek kar vaadiyle 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve geçen yıl şubat ayında tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayan tutuklu Mertgil, "Ben dolandırıcı değilim. Beni kimse anlamıyor. 13 milyon lira dolandırdığım iddia ediliyor. Bu kadar param olsa gelip bana 'Ver 2 milyon lira, anlaşalım' diyenlere parayı verip, çıkardım hapisten" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aradığı Arzu Mertgil'i, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyetle bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Arzu Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında toplam 789 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Arzu Mertgil'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Arzu Mertgil, kendisine yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Peruk takarak görünümünü değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı sanık Arzu Mertgil, duruşma salonuna başörtüsü takarak geldi. Duruşmada dinlenen müştekiler Muhsin Şarman ile Fatih Kurtulmuş, Arzu Mertgil'e yüklü miktarda para verdiklerini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Arzu Mertgil, "Ben dolandırıcı değilim. Beni kimse anlamıyor. 13 milyon lira dolandırdığım iddia ediliyor. Bu kadar param olsa, gelip bana 'Ver 2 milyon lira, anlaşalım' diyenlere bu parayı hemen verip, çıkardım hapisten" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için mart ayına erteledi.

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