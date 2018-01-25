Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Çin'in en ünlü porno yıldızlarından olan Sora Aoi, sosyal medya üzerinden nişanlandığını duyurdu. 34 yaşındaki Aoi'nin Japon müzik yıldızı DJ Non ile nişanlandığını sosyal medya ağı Weibo'da duyurduğu fotoğraf tam 830,000 beğeni aldı. Haber sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

KARİYERİNE 2000'LERİN BAŞINDA BAŞLAMIŞTI

Tokyo doğumlu Sora bütün bir nesil Çinli erkeğe, seks dersi vermiş olmasıyla tanınıyor. Kariyerine 2000'lerin başında başlamıştı.

YORUM YAĞDI

Fotoğrafa yapılan yorumlar ise şunun gibi; "Gençliğimin süper kahramanlarından birisin sen.", "Bu mutlu anını kutlamak için en az 7 gece seni hayal edeceğim."

Sora pizzacılarda ve suşi barlarda çalıştığı dönemde keşfedilmişti. Sora, 2005 yılında Japonya'nın en çok tanınan ikinci kadını haline geldi.

BBC'ye konuşan Çin Üniversitesi'den profesör Wai-Ming Ng şöyle söyledi;

"Sora Aoi, Çin'de yükselmek için doğru zamanı seçti. Ülkenin dış dünyaya cinsel olarak açıldığı bir dönemdi."

YARIŞMADA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Genç yıldız bu kadar üne sahip olunca Ninja Warrior yarışmasında büyük ilgi görmüştü.

İnternetin yaygın kullanımı da Sora'nın yıldızının parlamasında büyük rol oynadı.