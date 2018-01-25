HABER

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 20:19 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Çin'in ünlü porno yıldızı Sora Aoi, Japon müzik yıldızı DJ Non ile nişanLandı. Haberin duyulması sosyal medya sitesi Weibo'da bomba etkisi yarattı.

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Çin'in en ünlü porno yıldızlarından olan Sora Aoi, sosyal medya üzerinden nişanlandığını duyurdu. 34 yaşındaki Aoi'nin Japon müzik yıldızı DJ Non ile nişanlandığını sosyal medya ağı Weibo'da duyurduğu fotoğraf tam 830,000 beğeni aldı. Haber sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı.

KARİYERİNE 2000'LERİN BAŞINDA BAŞLAMIŞTI

Tokyo doğumlu Sora bütün bir nesil Çinli erkeğe, seks dersi vermiş olmasıyla tanınıyor. Kariyerine 2000'lerin başında başlamıştı.

YORUM YAĞDI

Fotoğrafa yapılan yorumlar ise şunun gibi; "Gençliğimin süper kahramanlarından birisin sen.", "Bu mutlu anını kutlamak için en az 7 gece seni hayal edeceğim."

Sora pizzacılarda ve suşi barlarda çalıştığı dönemde keşfedilmişti. Sora, 2005 yılında Japonya'nın en çok tanınan ikinci kadını haline geldi.
BBC'ye konuşan Çin Üniversitesi'den profesör Wai-Ming Ng şöyle söyledi;

"Sora Aoi, Çin'de yükselmek için doğru zamanı seçti. Ülkenin dış dünyaya cinsel olarak açıldığı bir dönemdi."

YARIŞMADA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Genç yıldız bu kadar üne sahip olunca Ninja Warrior yarışmasında büyük ilgi görmüştü.

İnternetin yaygın kullanımı da Sora'nın yıldızının parlamasında büyük rol oynadı.

Porno rezaleti! Hem de sokak ortasında ve güpegündüz!
Porno izleyenler dikkat! Çok büyük zararları ortaya çıktı
'Porno yıldızı gibi nasıl seks yapılır?'kitabında her şeyi anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Japon porno yıldızı Sora Aoi DJ Non

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.