Pos cihazı tefeciliği soruşturmasında 16 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 9 ilde düzenlenen pos cihazı tefeciliği operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 16'sı tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü şahıslar üzerine fason firmalar kurarak örgütlü tefecilik suçu işledikleri iddia edilen 37 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Haziran'da Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Gaziantep, İstanbul, Mersin ve Şırnak illerinde operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyonda, birçoğu telefoncu olmak üzere, aralarında emlak ofisi danışmanı, elektrik-elektronikçi ile banka müdürü ve çalışanın da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Operasyonda 3 dizüstü bilgisayar, 46 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uyuşturucu hap, çok sayıda banka kartı, çek ve senet ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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